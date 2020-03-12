Türkiye'de Koronovirüs vakalarının artmasından sonra milyonlarca veli ve öğrenci okulların tatil olup olmayacağına kilitlenmiş durumda. Okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşmeler yapılacağını ve kararın bundan sonra verileceğini açıkladı. Ayrıca bakanlığın yazısında, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinlik müracaatlarına izin verilmeyeceği ve konuyla ilgili tedbirlerin valiliklerce alınacağı kaydedildi. Peki "İlkokul, ortaokul ve lise yarın okullar tatil mi?" olacak mı? Koronavirüs nedeniyle okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

16 MART CUMA İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ara tatil öne alındı. İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi. Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler.

Üniversitelerimiz, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecektir.

Uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynama kararı alınmıştır.

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