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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 16:14
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    • 12.03.2020 16:43
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    nedeniyle piyasalardaki kaçış 2008'deki küresel finansal krizini aştı

    dünyayı esir almaya devam ediyor. Binlerce insanın ölümüne neden olan virüs, küresel piyasaları da derinden sarsıyor. Uluslararası Finans Enstitüsü (), salgının etkili olduğu son 51 günde gelişmekte olan ülke hisse ve tahvil piyasalarından 41,7 milyar dolarlık yabancı çıkışı olduğunu, bunun 2008'deki küresel finansal krizin ilk 51 günündeki rakamın iki katı olduğunu açıkladı.

    Piyasalardaki kaçış küresel finansal krizini aştı
    Uluslararası Finans Enstitüsü (), corona virüsü salgınının etkisiyle 21 Ocak-11 Mart döneminde 51 günde gelişmekte olan ülkelerin hisse ve tahvil piyasalarından 41,7 milyar dolarlık yabancı çıkışı yaşandığını açıkladı. Bu rakam, 8 Eylül 2008'de küresel finansal krizin başlamasının ardından ilk 51 gününde gelişmekte olan piyasalardan çıkan sıcak para miktarını ikiye katladı.

    IIF Baş sti Robin Brooks, "Bu çok büyük bir rakam. Gelişmekte olan piyasalar için finansal koşullarda diğer bir büyük sıkılaşma anlamına geliyor çünkü bu bir ani duruş" değerlendirmesinde bulundu.

    , 41,7 milyar dolarlık çıkışın büyük kısmının hisse senedi piyasalarından olduğunu aktarırken, "Yatırımcılar gelişmekte olan ülke şirketlerinin bu sene beklenen küresel ekonomik yavaşlamadan sert şekilde etkileneceğinden korkuyor" ifadelerine yer verdi.

    TAHVİLLERİN DE DEĞERİ DÜŞTÜ
    Brooks, "Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerin yollarında çok sayıda tümsek var ve bu sıralar güvenli limanlara yöneliş önceki zamanlardan daha çok" dedi.

    Salgının ilk ayında az da olsa gelişmekte olan tahvil piyasalarına yabancı girişi olurken, son dönemde tablo değişti ve tahvilde de net çıkış gözlendi. Bu gelişmeye paralel olarak gelişmekte olan ülke tahvillerinin fiyatı düşerken faizler yükseldi.

    21 Ocak-4 Mart döneminde yüzde 1,7 artan JPMorgan Gelişmekte Olan Piyasalar Tahvil Endeksi, 4-11 Mart döneminde yüzde 5,2 değer kaybetti.

    BİST DÜŞÜŞLE AÇILDI
    Çarşamba gününü 111 bin 959 puandan kapatan İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 2.49 düşüşle 98 bin 448 puandan başlarken BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.75 düşüşle 134 bin 617 puandan açıldı.

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