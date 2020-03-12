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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 18:06
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    • 12.03.2020 18:06
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    13 milyonun avantajlı günleri geldi! Akbank, TEB, Garanti, Yapı Kredi, ING ne kadar?

    Akbank, TEB, Garanti BBVA, Yapı Kredi, ING Bank milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Geçen hafta bankalar tek tek promosyon tekliflerini sundu ve emekliler kendilerine uygun teklifi araştırmaya başladı. Peki, zammı ne kadar oldu? İşte bankalar tarafından sunulan güncel teklifler

    13 milyonun avantajlı günleri! Emekli promosyonu ne kadar?

    Yaklaşık 13 milyon emeklinin uzun bir süredir gündeminde promosyon ödemeleri bulunuyor. Heyecanla beklenen promosyon ücretlerinde bankalar tarafından ödenecek ücretler geçen hafta bankalar tarafından açıklandı. Bilindiği üzere 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. 1 Mart 2020'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. Peki, Akbank, TEB, Garanti BBVA, Yapı Kredi, ING Bank emekli promosyon ücreti ne kadar oldu? İşte sunulan güncel teklif

    EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?

    1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.

    EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFLERİ

    YAPI KREDİ

    Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 yıl maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek.

    TEB

    TEB, maaşı 999 TL'ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 1.000 TL promosyon sunuyor. Bankaya emekli müşteri getirenlere de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500 TL'ye varan ödeme yapıyor. Böylece promosyon 2.500 TL'ye çıkıyor.

    Bankaların promosyon tekliflerini öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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    Haberler Ekonomi 13 milyonun avantajlı günleri geldi! Akbank, TEB, Garanti, Yapı Kredi, ING emekli promosyon ücreti ne kadar?
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