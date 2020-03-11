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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 17:05
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    • 11.03.2020 17:05
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    'de Koronavirüse yakalanan hastalar hangi illerde? Türkiye Coronavirüs hastası kim?

    Coronavirüs hastası kim? Türkiye'de Koronavirüse yakalanan hastalar hangi illerde? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünü duyurdu. Bakan Koca "Koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan bir erkek vatandaşımızın test sonucu pozitif çıkmıştır" dedi. İsim ve şehir hakkında açıklamalar yapıldığında haberimize eklenecektir. Yeni tip ü (COVID-19), öksürük, hapşırık gibi solunum yolları damlacıklarının yanı sıra burun akıntısı veya balgam gibi yüzeylere bulaşan salgılara temasla bulaşıyor. Virüsü alan kişide, korona 27 güne kadar canlı kalarak çoğalır. En tehlikeli dönem ilk 14 gündür.

    Türkiye'de Koronavirüse yakalanan hastalar hangi illerde?

    Türkiye Coronavirüs hastası kim? Sorusu milyonlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği gibi dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de bir kişinin Koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Virüs taşıyan kişinin hangi hastanede veya hangi ilde olduğuna yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz. Dünyayı alarma geçiren corona virüs bulaşıcı bir salgın hastalık olarak kabul edildi. Yayılma gücü yüksek bir hastalık olduğundan hem toplumların hem de bireylerin önlemlerini alması gerekmektedir. İşte İlk koronavirüs hasta kim? Hangi ilde? Hangi hastanede tutuluyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

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