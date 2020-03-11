Son dakika Koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda Corona Virüse karşı maske korur mu? Korona Virüsü nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? Soruları arama motorlarında oldukça yoğun şekilde aratılmaya başlandı. Corona virüsü (Covid-19) taşıdığı belirlenen kişi sayısı 114 bin 452'ye çıktı. Bunların 80 bin 756'sı Çin'de bulunurken 9 bin 172 kişi İtalya'da, 7 bin 513 kişi Güney Kore'de ve 7 bin 161 kişi İran'da bulunuyor. Çin'in ardından salgından en çok etkilenen ve ölüm görülen ülkeler olarak İtalya ve Güney Kore olarak sıralanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece 00.30'da yaptığı basın açıklamasında koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi. Yeni koronavirüs tedavisi henüz bulunmadı. Bu virüse karşı bir aşı da bulunmuyor. Ancak, uzmanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan, yeni tip korona virüsüne karşı şansınızı artıracak önlemler yer alıyor.

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