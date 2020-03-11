Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.03.2020 17:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.03.2020 17:08
    ABONE OL

    ve belirtileri nelerdir? e () karşı maske korur mu?

    ü () nedir? En sık görülen belirtileri neler? Korunmak için nelere dikkat edilmeli? Ne tür bir beslenme olmalı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece 00.30'da yaptığı basın açıklamasında koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi. Koca, hastaya ilişkin "Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir" ifadelerini kullandı.

    Corona Virüse karşı maske korur mu? Korona Virüsü nasıl bulaşır?

    Son dakika Koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda Corona Virüse karşı maske korur mu? Korona Virüsü nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? Soruları arama motorlarında oldukça yoğun şekilde aratılmaya başlandı. Corona virüsü (Covid-19) taşıdığı belirlenen kişi sayısı 114 bin 452'ye çıktı. Bunların 80 bin 756'sı Çin'de bulunurken 9 bin 172 kişi İtalya'da, 7 bin 513 kişi Güney Kore'de ve 7 bin 161 kişi İran'da bulunuyor. Çin'in ardından salgından en çok etkilenen ve ölüm görülen ülkeler olarak İtalya ve Güney Kore olarak sıralanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece 00.30'da yaptığı basın açıklamasında koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi. Yeni koronavirüs tedavisi henüz bulunmadı. Bu virüse karşı bir aşı da bulunmuyor. Ancak, uzmanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan, yeni tip korona virüsüne karşı şansınızı artıracak önlemler yer alıyor.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Korona Virüsü nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? Corona Virüse (Covid-19) karşı maske korur mu?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri