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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 10:31
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    • 10.03.2020 11:01
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    Son dakika: duyurdu: periyodik muayenelerden sorumlu olacak

    Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Yeni dönemde Bakanlığımız ani denetimlere ve şikayet muayenelerine odaklanırken, periyodik muayenelerden sorumlu olacak." dedi.

    Bakan Varank duyurdu: TSE sorumlu olacak

    Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:

    Yeni dönemde Bakanlığımız ani denetimlere ve şikayet muayenelerine odaklanırken, periyodik muayenelerden sorumlu olacak.

    Ülkedeki 11 bin LPG ve 13 bin akaryakıt istasyonundaki 290 bin pompa ile 25 bine yakın kantarın periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak.

    İki senenin sonunda ülkemizin ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri alanındaki ilk dijital envanter sistemini kurmuş olacağız.

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