Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:
Yeni dönemde Bakanlığımız ani denetimlere ve şikayet muayenelerine odaklanırken, TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak.
Ülkedeki 11 bin LPG ve 13 bin akaryakıt istasyonundaki 290 bin pompa ile 25 bine yakın kantarın periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak.
İki senenin sonunda ülkemizin ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri alanındaki ilk dijital envanter sistemini kurmuş olacağız.
Son dakika: Bakan Varank duyurdu: TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yeni dönemde Bakanlığımız ani denetimlere ve şikayet muayenelerine odaklanırken, TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak." dedi.
Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:
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