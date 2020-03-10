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    • 10.03.2020 11:17
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    Son dakika: ve motorine büyük indirim geliyor | Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

    Son dakika haberine göre de 61-62 kuruş, motorinde 56-57 kuruş indirim bekleniyor. (PÜİS) Şube Başkanı Zafer Güler ise, uluslararası piyasada fiyatların düşmesiyle birlikte Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının litre başına 1 TL düşmesini beklediklerini söyledi. Peki benzin ve motorin fiyatlarında son dakika güncel durum ne? Benzin ve motorin fiyatlarında ne kadar düşüş bekleniyor?



    Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarına büyük indirim geliyor.
    Benzinde 61-62 kuruş, motorinde 56-57 kuruş indirim öngörülüyor.

    GÜNCEL FİYATLAR
    Şu an İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6 lira 63 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 27 kuruş.

    Ankara'da benzinin litre fiyatı 6 lira 71 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 33 kuruş.

    İzmir'de benzinin fiyatı 6 lira 71 kuruş motorinin litre fiyatı ise 6 lira 34 kuruş.

    BİR DEPODA 33 LİRA FARK EDECEK
    İndirimin ardından ortalama bir otomobilin 55 litrelik benzin deposunu doldurmak için yaklaşık 33 lira daha az ödenecek. Petrol dün 31 dolara gerileyerek 1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana en büyük günlük kaybını yaşamıştı.

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