Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.03.2020 09:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.03.2020 09:38
    ABONE OL

    On binler bekliyor! çekiliş tarihi ve kura sonuçları --Tuzla kabul edilen başvuru isim listesi!

    kura çekiliş sonuçları için artık geri sayım başladı. Bu bağlamda TOKİ İstanbul çekiliş tarihi ve kura sonuçları kabul edilen başvuru isim listesi başvuran on binler tarafından oldukça merak ediliyor. 2+1 ve 3+1 projeler için açıklanan listede isminizin yer alıp almadığını kontrol edebilir, başvurunuzun kabul olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Diğer projeler için kabul edilen başvurular listesi günler önce duyurulmuştu. Ancak İstanbul projeleri için listeler açıklanmamıştı. İşte, TOKİ İstanbul si… Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir.

    TOKİ İstanbul kabul edilen başvuru listesi açıklandı!

    TOKİ İstanbul çekiliş tarihi ve kura sonuçları başvuran vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda Arnavutköy, Başakşehir, Tuzla ilçeleri kabul edilen başvuru isim listesi internette araştırılıyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek. TOKİ'nin resmi internet sitesi toki.gov.tr adresinden açıklanan listeyi inceleyerek, 2+1 ve 3+1 projeleri için başvurunuzun kabul olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz. TOKİ'nin inşa edeceği 2+1 sosyal konutlar 140 ila 180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar ise 160 ila 210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi On binler bekliyor! TOKİ İstanbul çekiliş tarihi ve kura sonuçları Arnavutköy-Başakşehir-Tuzla kabul edilen başvuru isim listesi!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri