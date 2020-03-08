TOKİ İstanbul çekiliş tarihi ve kura sonuçları başvuran vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda Arnavutköy, Başakşehir, Tuzla ilçeleri kabul edilen başvuru isim listesi internette araştırılıyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek. TOKİ'nin resmi internet sitesi toki.gov.tr adresinden açıklanan listeyi inceleyerek, 2+1 ve 3+1 projeleri için başvurunuzun kabul olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz. TOKİ'nin inşa edeceği 2+1 sosyal konutlar 140 ila 180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar ise 160 ila 210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak.





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