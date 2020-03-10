Kira gelir beyannamesi nedir? 2020 Kira gelir beyannamesi ne zaman verilecek?

2020 Kira gelir beyannamesi nedir? Kira gelir beyannamesi ne zaman verilecek? Her sene düzenli olarak ödenen kira gelir beyannamesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için Mart ayının 1 inci gününden son günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Kira gelir beyannamesi, elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecekleri gibi elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensubu aracılığıyla da elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

KİRA GELİR VERGİSİ NEDİR?

Belirli miktarı aşacak şekilde konut kira gelirleri ya da işyeri kira gelirleri elde eden mülk sahipleri, yılın ilk aylarında bu geliri beyan etmek zorundadır. Kira gelir vergisi beyannamesi de bu bildirimin yapıldığı dökümandır. 2019 yılı itibarıyla konutta yıllık 4.400 TL, iş yerinde ise yıllık 34.000 TL ve üzeri gelir elde eden mülk sahipleri, beyanname verme işlemi ile kazançlarını devlete bildirmek zorundadır.