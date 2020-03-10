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    • 10.03.2020 16:37
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    Son dakika: 'dan müjdesi! İki noktada daha bulundu

    TPAO tarafından 'da yürütülen arama çalışmalarında iki kuyuda daha bulundu. Bölgede doğal gaz altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde şebekeye doğal gaz verileceği öğrenildi.

    O ilimizden müjdeli haber! İki noktada daha bulundu

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından 'da yürütülen doğal gaz arama çalışmalarında iki noktada daha doğal gaz bulundu.

    Daha önce Kapaklı ilçesi Karaağaç ve Kazak Gölü mevkiinde yürütülen sondaj çalışmalarından sonuç alan TPAO, Pınarca mahallesindeki iki kuyuda daha doğal gaz buldu. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 5 aydır bölgede çalışmalarını sürdüren TPAO, Kazakgöl-1 ve Doğu Pınarca-1 lokasyonunda doğal gaz buldu. Bölgede doğal gaz altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde şebekeye doğal gaz verileceği öğrenildi.

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