Ülkemizde yaklaşık 13 milyon emekli vatandaşımız var ve gözlerini yapılacak olan intibak zammına çevirmiş durumdalar. Bu bağlamda gözler ve kulaklar bakanlıktan gelecek olan açıklamada. İlk olarak 55 TL zam olacak. Bu oran ile birlikte en fazla intibak zammı 355 TL'ye kadar çıkacak. Ödemelerin hangi tarihte yapılacağı henüz bilinmiyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lılar ile Bağ-Kur emeklileri de 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyordu. İntibak zammı talebi ile aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor.

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