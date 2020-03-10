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    • Ekonomi
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    • 11.03.2020 12:06
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    , ve maaşlarına 355 TL intibak mı onaylandı mı? Ödeme tarihi açıklandı mı?

    Milyonlarca emekliye intibak müjdesi geldi mi? Yıla ocak mı ile kazançlı giren emeklilerin ve ikramiyeler ile de yüzü gülecek. TÜED'den ayrıca emeklilere yönelik flaş bir talep geldi. İntibak, promosyon, ikramiye ve ek ödeme konularında gelirleri artıracak 4 talep öne çıkıyor. TBMM'ye ulaşan yeni düzenleme ile emekliler tek çatı altında toplanacak ve 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile uygulamada birlik sağlanacak. İntibak yasasında ilk olarak 55 TL zam olacaktır. Bu zam oranı ile birlikte en fazla intibak zammı 355 TL'ye kadar çıkmaktadır.

    Emekliye 355 TL intibak müjdesi!

    Ülkemizde yaklaşık 13 milyon emekli vatandaşımız var ve gözlerini yapılacak olan intibak zammına çevirmiş durumdalar. Bu bağlamda gözler ve kulaklar bakanlıktan gelecek olan açıklamada. İlk olarak 55 TL zam olacak. Bu oran ile birlikte en fazla intibak zammı 355 TL'ye kadar çıkacak. Ödemelerin hangi tarihte yapılacağı henüz bilinmiyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lılar ile Bağ-Kur emeklileri de 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyordu. İntibak zammı talebi ile aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor.

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    Haberler Ekonomi SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı onaylandı mı? Ödeme tarihi açıklandı mı?
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