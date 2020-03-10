Gemlik Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantının ilçede bir otelde gerçekleştirileceğini söyledi.
Etkinlik için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Ağdemir, "Otomobilimizin paydaşları, çözüm ortakları, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, otomobilimizin CEO'su Gürcan Karakaş, Bursa protokolü ve Gemlik protokolü katılım sağlayacak."
"Gemlik Ticaret Odası, Gemlik Ticaret Borsası, Gemlik Belediyesi ve Gemlik halkı olarak en iyi şekilde ev sahipliği yapacağız." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.