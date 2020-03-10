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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 14:43
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    • 10.03.2020 14:46
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    için büyük gün! 'ta...

    ’nin milli gururu hakkında yapılan son dakika açıklamasına göre, "Türkiye'nin Otomobili"nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında 'ta tanıtım toplantısı düzenlenecek.

    Gemlik Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantının ilçede bir otelde gerçekleştirileceğini söyledi.

    Etkinlik için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Ağdemir, "Otomobilimizin paydaşları, çözüm ortakları, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, otomobilimizin CEO'su Gürcan Karakaş, Bursa protokolü ve Gemlik protokolü katılım sağlayacak."

    "Gemlik Ticaret Odası, Gemlik Ticaret Borsası, Gemlik Belediyesi ve Gemlik halkı olarak en iyi şekilde ev sahipliği yapacağız." dedi.

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