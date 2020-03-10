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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 Gazete
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    Gençlerin sağlık primi devletten! gerekir mi?

    Takvim Gazetesi yazarı bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen "Bu haktan hangi şartları taşıyanlar faydalanır? gerekir mi?" sorularını yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Gençlerin sağlık primi devletten
    Bu yıl üniversiteden mezun oluyorum. Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecek miyim? Gelir testi yaptırmam gerekiyor mu? Aylin KARAKAŞ
    Daha önce olsaydı üniversiteyi bitirdikten sonra eğer bir işyerinde çalışmaya başlamazsanız gidip yaptırmak ve her ay GSS primi ödemek zorundaydınız. Çıkarılan bir yasa ile gençlere 2 yıllık süre tanındı. Lise ve üniversiteden mezun olanların 2 yıl süre ile primlerini devlet ödüyor. Lise mezunları için 20 yaşını geçmemek ve üniversite mezunları için 25 yaşını geçmemek gerekiyor. Yaşınız 25'in üzerinde değilse 2 yıl prim ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Sonrasında çalışmıyorsanız gelir testi gerekiyor.

    İlk sigortalılık 15.12.1993. 6000 iş günü ve tavandan ödendi. Ne zaman emekli olurum? Askerlik borçlanması yaparsam taban mı tavandan mı yatırayım? Tanju Veli AYDIN
    Askerlik borçlanmasını eğer askerliği sigortadan önce yaptıysanız borçlanın. Yoksa 6 bin iş günü sizin emekliliğiniz için yeterli. Askerliği tavandan ödemenin bir anlamı yok ki. 18 ay askerliği tavandan öderseniz 127 bin lira tutar. Bu emekli maaşınızı kaç lira artırabilir? Diyelim bin lira artırdı ki mümkün değil, 127 ay beklemeniz lazım ödediğiniz parayı geri almak için.

    Küçüklükten itibaren aynı özel firmada çalıştım. Askere gidip geldim ama beni almadılar. Şimdi o yerden tazminat alabilir miyim? Mevlit ŞEN
    Askere giderken tazminat hakkınız bulunuyordu. Eğer askere gittiğiniz tarihten bu yana 5 yıl geçmediyse arabulucuya müracaat edip paranızı isteyebilirsiniz.

    ekonomi@takvim.com.tr

    FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN


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