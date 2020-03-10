Bu yıl üniversiteden mezun oluyorum. Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecek miyim? Gelir testi yaptırmam gerekiyor mu? Aylin KARAKAŞ
Daha önce olsaydı üniversiteyi bitirdikten sonra eğer bir işyerinde çalışmaya başlamazsanız gidip gelir testi yaptırmak ve her ay GSS primi ödemek zorundaydınız. Çıkarılan bir yasa ile gençlere 2 yıllık süre tanındı. Lise ve üniversiteden mezun olanların 2 yıl süre ile primlerini devlet ödüyor. Lise mezunları için 20 yaşını geçmemek ve üniversite mezunları için 25 yaşını geçmemek gerekiyor. Yaşınız 25'in üzerinde değilse 2 yıl prim ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Sonrasında çalışmıyorsanız gelir testi gerekiyor.
İlk sigortalılık 15.12.1993. 6000 iş günü ve tavandan ödendi. Ne zaman emekli olurum? Askerlik borçlanması yaparsam taban mı tavandan mı yatırayım? Tanju Veli AYDIN
Askerlik borçlanmasını eğer askerliği sigortadan önce yaptıysanız borçlanın. Yoksa 6 bin iş günü sizin emekliliğiniz için yeterli. Askerliği tavandan ödemenin bir anlamı yok ki. 18 ay askerliği tavandan öderseniz 127 bin lira tutar. Bu emekli maaşınızı kaç lira artırabilir? Diyelim bin lira artırdı ki mümkün değil, 127 ay beklemeniz lazım ödediğiniz parayı geri almak için.
Küçüklükten itibaren aynı özel firmada çalıştım. Askere gidip geldim ama beni almadılar. Şimdi o yerden tazminat alabilir miyim? Mevlit ŞEN
Askere giderken tazminat hakkınız bulunuyordu. Eğer askere gittiğiniz tarihten bu yana 5 yıl geçmediyse arabulucuya müracaat edip paranızı isteyebilirsiniz.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Daha önce olsaydı üniversiteyi bitirdikten sonra eğer bir işyerinde çalışmaya başlamazsanız gidip gelir testi yaptırmak ve her ay GSS primi ödemek zorundaydınız. Çıkarılan bir yasa ile gençlere 2 yıllık süre tanındı. Lise ve üniversiteden mezun olanların 2 yıl süre ile primlerini devlet ödüyor. Lise mezunları için 20 yaşını geçmemek ve üniversite mezunları için 25 yaşını geçmemek gerekiyor. Yaşınız 25'in üzerinde değilse 2 yıl prim ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Sonrasında çalışmıyorsanız gelir testi gerekiyor.
İlk sigortalılık 15.12.1993. 6000 iş günü ve tavandan ödendi. Ne zaman emekli olurum? Askerlik borçlanması yaparsam taban mı tavandan mı yatırayım? Tanju Veli AYDIN
Askerlik borçlanmasını eğer askerliği sigortadan önce yaptıysanız borçlanın. Yoksa 6 bin iş günü sizin emekliliğiniz için yeterli. Askerliği tavandan ödemenin bir anlamı yok ki. 18 ay askerliği tavandan öderseniz 127 bin lira tutar. Bu emekli maaşınızı kaç lira artırabilir? Diyelim bin lira artırdı ki mümkün değil, 127 ay beklemeniz lazım ödediğiniz parayı geri almak için.
Küçüklükten itibaren aynı özel firmada çalıştım. Askere gidip geldim ama beni almadılar. Şimdi o yerden tazminat alabilir miyim? Mevlit ŞEN
Askere giderken tazminat hakkınız bulunuyordu. Eğer askere gittiğiniz tarihten bu yana 5 yıl geçmediyse arabulucuya müracaat edip paranızı isteyebilirsiniz.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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