Taşerona Mart ayında tayin hakkı var mı? 4D'li Taşeron işçi ve kamu işçisine yaklaşık 1000 TL verilecek!

4D'li Taşeron işçi ve kamu işçisine yaklaşık olarak 1000 lira ödeme yapılacak. Her sene taşeron işçilere ilave tediye ödemesi yapılıyor. 13'er günlükten 4 taksit şeklinde işçilere toplamda 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılıyor. İkramiyeler , işçilere bir nebze de olsa ilaç gibi geliyor. 2020 yılı Ramazan ayı (Oruç ayı) 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak. Ayrıca devlet kurumlarında çalışan taşeron işçilerin 2020 yılı Toplu İş Sözleşmesinden beklentileri oldukça fazla KHK ile kadroya alınma sürecinin sonunda uzun bir süre mali ve sosyal haklar kapsamında düzenleme alamayan taşeron işçiler bu süreçte yaşadıkları tüm mağduriyetler ile ilgili düzenleme bekliyorlar.

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