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    • 09.03.2020 09:11
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    Gözler orada! Af, , 3600 ek gösterge, nafaka ve taşeron işçi yasası en son durum, çıktı mı? 9 Mart Meclis gündemi!

    Afyonkarahisar 'dan infaz düzenlemesi ve süresiz nafaka hakkında açıklama geldi. Canlı yayında konuşan Özkaya , infaz düzenlemesi hakkında son durumu aktardı. , af, 3600 ek gösterge, nafaka ve taşeron işçi yasası en son durum vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. 'a sunulan ve kısa bir süre içerisinde Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenleme ile cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. 1 ay hapis cezası bile alan birisi belirli bir süre cezaevinde kalacak. Cinsel, , örgütlü, terör suçlarını işleyenler ile mükerrerler (tekrar suç işleyenler) hariç cezaların infazı 2/3 (yüzde 67) yerine ½ (yüzde 50) olarak uygulanacak.

    9 Mart Meclis gündemi! Af, EYT, 3600 ek gösterge, nafaka...

    Milyonlar Meclis gündemini yakından takip ediyorlar. Bu bağlamda af, EYT, 3600 ek gösterge, nafaka ve taşeron işçi yasası gibi konular oldukça revaçta. Son olarak ise AK Parti 'den infaz düzenlemesi açıklaması geldi. AK Parti Milletvekili Ali Özkaya , kanal 3 adlı televizyon programında Mehmet Ali Güzbey 'in gündeme dair sorularını yanıtladı. AK Parti çok gelişmiş kadrosu olan bir parti. Her konuda çalışmalar yapıldı yapılıyor. Tabi bu en son sayın Cumhurbaşkanımızın taktirine bağlı. Sayın Adalet Bakanı Cumhurbaşkanımıza sunacak ve dha sonra düzenleme Meclise gelecek. Ama ne zaman gelir ? Şu gün demem benim açımdan uygun değil" dedi. Peki EYT, sözleşmeli personele kadro, taşeron işçi, af, nafaka, ek gösterge çıktı mı, son durum Meclis'e geldi mi? Detaylar takvim.com.tr'de

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    Haberler Ekonomi Gözler orada! Af, EYT, 3600 ek gösterge, nafaka ve taşeron işçi yasası en son durum, çıktı mı? 9 Mart Meclis gündemi!
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