Milyonlar Meclis gündemini yakından takip ediyorlar. Bu bağlamda af, EYT, 3600 ek gösterge, nafaka ve taşeron işçi yasası gibi konular oldukça revaçta. Son olarak ise AK Parti 'den infaz düzenlemesi açıklaması geldi. AK Parti Milletvekili Ali Özkaya , kanal 3 adlı televizyon programında Mehmet Ali Güzbey 'in gündeme dair sorularını yanıtladı. AK Parti çok gelişmiş kadrosu olan bir parti. Her konuda çalışmalar yapıldı yapılıyor. Tabi bu en son sayın Cumhurbaşkanımızın taktirine bağlı. Sayın Adalet Bakanı Cumhurbaşkanımıza sunacak ve dha sonra düzenleme Meclise gelecek. Ama ne zaman gelir ? Şu gün demem benim açımdan uygun değil" dedi. Peki EYT, sözleşmeli personele kadro, taşeron işçi, af, nafaka, ek gösterge çıktı mı, son durum Meclis'e geldi mi? Detaylar takvim.com.tr'de

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