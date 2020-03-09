Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.03.2020 09:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.03.2020 09:20
    ABONE OL

    Taşerona tediye ödemeleri kaç kez ve ne kadar yapılacak? Tediye ödemeleri hangi ayda? beklentisi...

    Tediye - 2020 yılı taşeron işçi tediye ödemeleri oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda vatandaşlar ikinci tediye ödeme tarihi ve ödeme miktarı hakkında internette araştırma yapıyor. Kamuda işçi statüsünde çalışan her işçiye 1 yılda toplam 52 günlük tediye ödemesi yapılıyor. Bu ödemelerin her biri 13'er günlük olmak koşuluyla 4 defada yapılıyor. Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor.

    Zam umudu! Tediye ödemeleri hangi ayda?

    Taşerona tediye ödemeleri için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Bu bağlamda tediye ödemeleri hangi ayda? Gibi soruların cevaplarını takvim.com.tr'de verdik. Kamu işçilerine yapılacak olan ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, birinci tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak'ta ödendi. İkinci taksit ise 22 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine bu ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık'ta ödenecek. Tediye ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağı hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeler geldikçe haberimizde aktaracağız.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Taşerona tediye ödemeleri kaç kez ve ne kadar yapılacak? Tediye ödemeleri hangi ayda? Zam beklentisi...
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri