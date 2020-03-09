Taşerona tediye ödemeleri için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Bu bağlamda tediye ödemeleri hangi ayda? Gibi soruların cevaplarını takvim.com.tr'de verdik. Kamu işçilerine yapılacak olan ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, birinci tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak'ta ödendi. İkinci taksit ise 22 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine bu ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık'ta ödenecek. Tediye ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağı hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeler geldikçe haberimizde aktaracağız.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ