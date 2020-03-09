Petrol fiyatlarındaki düşüş, enerji devi hisseler ve bağlı yatırım fonları üzerinden pay piyasalarında da tarihi düşüşlere neden oluyor.

Uluslararası piyasalarda, petrol fiyatları çökerken, hisseler güçlü düştü ve para birimleri ve tahvillerde sert hareketler görülüyor.

Ham petrol fiyatlarında yüzde 31'e varan sert düşüş ABD Borsalarını da vurdu.



Dow Jones Endeksi açılışta yüzde 7'den fazla düşerken S&P 500 Endeksi yüzde 7 düştü, endeks böylece 19 Şubat'taki rekorundan beri yüzde 20'ye yakın düştü. Nasdaq Endeksi ise de açılışta yüzde 6.7 civarında geriledi.







Borsalardaki sert düşüş sonrası işlemler 15 dakikalığına askıya alındı. S&P 500 Endeksi'ndeki yüzde 7'lik düşüş sonrası Aralık 2008'den beri ilk kez devre kesici uygulandı. Düşüş yüzde 20'yi bulursa piyasaların tamamen kapatılacağı belirtiliyor.

Borsalardaki sert düşüş sonrası işlemler 15 dakikalığına askıya alındı.

ABD gösterge endekslerini izleyen iki büyük Borsa fonu (ETF), piyasa öncesi işlemlerde daha büyük düşüşler gösterdi.