Petrol fiyatlarındaki düşüş Türkiye'ye nasıl yansıyacak? Milyarlarca dolar cepte kalacak!

8 MİLYAR DOLAR CEPTE KALACAK

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye'nin petrol ithalatına yönelik ödediği rakamlara dikkati çekerek, şunları söyledi:

"2019 yılı Brent petrol ortalama varil fiyatı 64.37 dolardı ve Türkiye'nin ithalatı yaklaşık 263 milyon varil olarak gerçekleşti. Yani ham petrol için kabaca 17 milyar dolar civarında ödeme yaptık. 2020 yılı varil fiyatı bugünkü seviyeden hesaplarsak, ortalama 35 dolardan aynı miktar için 9 milyar dolar ödeme yapacağız. Ham petrol bugünkü fiyat seviyesinde kalırsa 8 milyar dolar daha az ödeyeceğiz. Kasamızda kalacak bu para makroekonomik dengelere de yansıyacak."