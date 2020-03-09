Petrol fiyatlarındaki düşüş Türkiye'ye nasıl yansıyacak? Milyarlarca dolar cepte kalacak!
Uluslararası piyasalarda koronavirüs salgınının etkisi ciddi şekilde görülmeye başladı. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin yaptığı toplantıdan ortak bir karar çıkmaması sonucu petrolün varil fiyatı 35 dolara kadar geriledi. Bu düşüşün Türkiye'ye yansımasının nasıl olacağı merak konusu olurken, uzmanlar Türkiye'nin bu durumdan pozitif etkileneceğini belirtti.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısında ortak bir karar alınamamasının ardından petrolün varil fiyatı 35 dolara kadar düştü. Bu düşüşün Türkiye'ye ilk etapta yaklaşık 5 milyar dolarlık pozitif bir etkisi olacağını belirten enerji uzmanları, yaşananların ülkemizde pompa fiyatlarına etkisinin nasıl olacağı sorusuna da cevap verdi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen ve yaklaşık 7 saat süren OPEC toplantısında ek üretim kesintisi kararının çıkmamasının ardından ham petrol fiyatları yaklaşık yüzde 9 kayıp gösterdi. Yakın zamanda koronavirüs etkisiyle zaten sancılı bir süreçten geçen dünya petrol piyasaları, OPEC toplantısında Rusya'nın destek vermemesi nedeniyle hayata geçmeyen kararlar nedeniyle daha da çalkantılı bir döneme girdi.
FİYATLAR BİR ANDA ÇAKILDI
Yaşananların ardından en çok merak edilenlerden biri de "Bu düşüş Türkiye'yi nasıl etkileyecek?" sorusunun yanıtı oldu.
Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, petrol fiyatlarında hızla düşen fiyatların Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını açıkladı.
Düşük ham petrol fiyatlarının makroekonomik dengelere olumlu etki etmesinin yanı sıra mal ve hizmet üretimindeki maliyetlere de önemli bir düşüş olarak yansıyacağının altını çizen Kumbaroğlu, "Tam da arz zincirlerinde tedarikini Çin'den yapan şirketlerin yeni arayışlara yöneldiği bir dönemde bu olayın yaşanması önemli bir fırsatı ayağımıza getiriyor." şeklinde konuştu.
8 MİLYAR DOLAR CEPTE KALACAK
Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye'nin petrol ithalatına yönelik ödediği rakamlara dikkati çekerek, şunları söyledi:
"2019 yılı Brent petrol ortalama varil fiyatı 64.37 dolardı ve Türkiye'nin ithalatı yaklaşık 263 milyon varil olarak gerçekleşti. Yani ham petrol için kabaca 17 milyar dolar civarında ödeme yaptık. 2020 yılı varil fiyatı bugünkü seviyeden hesaplarsak, ortalama 35 dolardan aynı miktar için 9 milyar dolar ödeme yapacağız. Ham petrol bugünkü fiyat seviyesinde kalırsa 8 milyar dolar daha az ödeyeceğiz. Kasamızda kalacak bu para makroekonomik dengelere de yansıyacak."