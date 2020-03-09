Şubat ayında yılın ilk maaşlarını alan milyonlarca kişi Mart ayı ile birlikte yeni maaşlarını alacak. Bu bağlamda

AGİ hesaplama işlemi hakkında araştırmalara başlanmış durumda. Peki, Mart ayında hangi çalışana ne kadar AGİ ödenecek? İşte bekar, evli ve çocuklu AGİ hesaplama işlemi detayları takvim.com.tr'de yer alacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ''2020 Yılı Asgari ücret brüt 2943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmiştir. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 lira olacak.'' demişti. AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirlenir.

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