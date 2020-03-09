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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 10:13
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    • 09.03.2020 10:31
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    lara '' şoku! Petrol fiyatlarındaki sert düşüş sonrası piyasalar tarihin en negatif başlangıçlarından birini yaptı

    Son dakika haberi... lar, hızlı bir şekilde düşen fiyatları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişeleri ve artan oynaklıkla tarihinin en negatif hafta başlangıçlarından birini yaptı. Geçen hafta 'nın () olağanüstü toplantı ile  politika ini indirmesine karşın piyasa fiyatlamaları, Fed'in 18 Mart'taki  toplantıda da 25-50 baz puanlık indirim yapabileceğine işaret ederken, ECB'nin de  yüzde eksi 0,50 olan mevduat faizinde 10 baz puanlık indirime gidebileceği tahmin  ediliyor.



    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 30 değer kaybederek 32 dolara geriledi.

    Üretim kesintisi konusunda özellikle Suudi Arabistan ve Rusya'nın anlaşmaması, küresel piyasada arz fazlasının artması riskinin fiyatlanmasına neden olurken, bu gelişme Kovid-19 salgınının ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına kesin gözüyle bakılmasıyla birleşince petrol fiyatları, Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

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    Haberler Ekonomi Küresel piyasalara 'petrol' şoku! Petrol fiyatlarındaki sert düşüş sonrası piyasalar tarihin en negatif başlangıçlarından birini yaptı
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