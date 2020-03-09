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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 15:51
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    • 09.03.2020 15:51
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    fiyatlarının dibi görmesinin ardından akaryakıtta dev indirim! 78, motorin 63 kuruş düşecek

    ’de yaşanan gerilim ve ’de ortaya çıkan Koronavirüs fiyatlarında ciddi dalgalanmalara neden oldu. Fiyatların aşağı yöndeki seyri en fazla petrolde net ithalatçı konumda olan ’nin işine yaradı. Edinilen son dakika bilgilerine göre, söz konusu dalgalanmalar pompaya yansıyacak. Bu kapsamda pompada salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısı de 78, motorinde ise 63 kuruşluk indirim göründü.

    Akaryakıtta dev indirim!

    Son dakika haberi: İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmamasının ardından Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 30'un üzerinde değer kaybederek 31 dolarla Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

    BENZİN VE MOTORİNDE BÜYÜK İNDİRİM
    Petrol fiyatlarının bu kadar hızlı bir şekilde düşüş göstermesi 'de vatandaşın cebini rahatlatacak. Edinilen bilgiye göre 10 mart salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısı de 78 kuruş, motorinde ise 63 kuruş indirim yapılacak. İndirimin ardından benzin fiyatları uzun bir süre sonra 6 liranın altına düşmüş olacak.

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    Haberler Ekonomi Petrol fiyatlarının dibi görmesinin ardından akaryakıtta dev indirim! Benzin 78, motorin 63 kuruş düşecek
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