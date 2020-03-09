Son dakika haberi: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmamasının ardından Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 30'un üzerinde değer kaybederek 31 dolarla Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

BENZİN VE MOTORİNDE BÜYÜK İNDİRİM

Petrol fiyatlarının bu kadar hızlı bir şekilde düşüş göstermesi Türkiye'de vatandaşın cebini rahatlatacak. Edinilen bilgiye göre 10 mart salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısı benzinde 78 kuruş, motorinde ise 63 kuruş indirim yapılacak. İndirimin ardından benzin fiyatları uzun bir süre sonra 6 liranın altına düşmüş olacak.