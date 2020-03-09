Fındık desteklemeleri ödeme tarihi, fındık üreticileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Devlet tarafından çiftçilere verilen ödemelerden biri olan fındık desteklemeleri ile ilgili vatandaşların arama motorlarında araştırmaları devam ediyor. Fındık desteklemeleri kişilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Peki, fındık destekleme parası yattı mı? 2020 fındık desteklemeleri ne zaman ödenecek? İşte konu ile ilgili detaylar

2020 FINDIK DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Fındık destek ödemeleri bakanlık tarafından belirlenen takvime göre yapılıyor. Fındık ödemeleri, destekleme başvurusunda bulunan vatandaşların Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Ordu Milletvekili Enginyurt, fındık paralarının T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre başvuru tarihinden itibaren yetiştiricilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

2020 yılında fındık destek ödemelerinin Mart ayının sonu ya da Nisan ayının başında hesaplara yatırılması bekleniyor.

FINDIK DESTEKLEMESİNDEN KİMLER FAYDALANAMAZ?

* Çks ve FKS kaydı olmayanlar,

* Fındık üretim bahçesinde ara ziraatı yapanlar,

* Sahte belge düzenleyerek, gerçeğe uygun olmayan başvuruda bulunanlar,

* Devlet kurumları ve ortakları fındık parası alamazlar.