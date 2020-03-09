Yükselişini her gün sürdüren altın son 7 yılın zirvesini gördükten sonra durmuyor. Petrol fiyatlarının çakılmasının ardından altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. 9 Mart çeyrek ve gram altın ne kadar? Günün altın fiyatları en güncel yorumlar ve uzman konuklarla A Para canlı yayın ile takip edilebiliyor. Koronavirüs salgını küresel ekonomiler için önemli bir risk faktörü olmaya devam ederken, altının ons fiyatı 1690 dolar seviyesine kadar yükselerek 7 yılın zirvesini görmüştü. Altın yüzde 1.2 yükselerek ons başına 1,693.15 dolara ulaştı.

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ALTIN FİYATLARI SON DURUM! (9 MART)

GRAM ALTIN FİYATI

326,75

326,92