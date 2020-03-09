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    • Ekonomi
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    • 09.03.2020 09:46
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    zirveye koşuyor! Petrol çakıldı, altın uçuşa geçti! 9 Mart çeyrek ve

    Koronavirüsün etkileri ve petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 30 düşüş, uluslararası piyasaları hareketlendirdi. Brent petrol fiyatı yüzde 30 düşerek 31.7 dolara çakıldı. Bu gelişmenin ardından gözler na çevrildi. Çeyrek ve sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı. A Para canlı yayın ile anlık takip edilebiliyor. Ekonomideki son gelişmeleri A Para uzman yorumlarıyla dakika dakika takip edebilirsiniz. İşte, 9 Mart altın fiyatları ve çeyrek gram altın ne kadar sorusunun yanıtı!

    Petrol krizi altın fiyatlarını uçurdu!

    Yükselişini her gün sürdüren altın son 7 yılın zirvesini gördükten sonra durmuyor. Petrol fiyatlarının çakılmasının ardından altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. 9 Mart çeyrek ve gram altın ne kadar? Günün altın fiyatları en güncel yorumlar ve uzman konuklarla A Para canlı yayın ile takip edilebiliyor. Koronavirüs salgını küresel ekonomiler için önemli bir risk faktörü olmaya devam ederken, altının ons fiyatı 1690 dolar seviyesine kadar yükselerek 7 yılın zirvesini görmüştü. Altın yüzde 1.2 yükselerek ons başına 1,693.15 dolara ulaştı.

    A PARA CANLI YAYIN

    APara CANLI YAYIN

    ALTIN FİYATLARI SON DURUM! (9 MART)

    GRAM ALTIN FİYATI

    326,75

    326,92

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    Haberler Ekonomi Altın fiyatları zirveye koşuyor! Petrol çakıldı, altın uçuşa geçti! 9 Mart çeyrek ve gram altın ne kadar?
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