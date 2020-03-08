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    • Ekonomi
    • 08.03.2020 12:43
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    • 08.03.2020 12:44
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    , SSK ve Bağkur'lu emeklinin eş ve çocuğuna ödemesi var mı?

    , SSK ve Bağkur'lu emeklinin eş ve çocuğuna ödemesi hakkında araştırmalar devam ediyor. Bu bağlamda emeklinin eşi ve çocuğuna promosyon ödemesi yapılacak mı? Sorusu oldukça revaçta olmaktadır. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada SGK ile anlaşma sağlandığı ve emeklilere 2020-2023 dönemi için promosyonu ödemesi yapılacağı bildirildi. Emeklilere müjdeli haberin gelmesinin ardından en çok araştırılan konu , hangi nın ne kadar promosyon ödemesi yaptığı , promosyon ödemelerinin ne kadar olduğu , vefat eden emeklinin eş ve çocuklarının promosyon ödemesi alıp almayacağı konuları oldu. Vefat eden emeklinin aylığını eşi ve 2 çocuğu alıyorsa ve maaşına göre promosyonu 750 liraysa, eşe 375, çocuklara 187,5'er lira verilir.

    Emeklinin eş ve çocuğuna promosyon ödemesi var mı?

    Emeklilerin eş ve çocuklarına promosyon için bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada vefat eden emeklinin eşine ve çocuklarına da promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi. Banka promosyonundan vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanıyor. Dul ve yetimlere hisseleri oranında promosyon ödeniyor. Peki dul ve yetimlerin promosyonu nasıl hesaplanır? Birden fazla maaş alanların promosyonu nasıl hesaplanacak? Promosyon ödemesi yapıldıktan sonra maaş artınca ne olacak? Maaşı 3 aylık olanların promosyonu nasıl hesaplanır? İşte emeklinin banka promosyonuyla ilgili merak edilen soruların cevapları. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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    Haberler Ekonomi SGK, SSK ve Bağkur'lu emeklinin eş ve çocuğuna promosyon ödemesi var mı?
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