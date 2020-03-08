Emeklilerin eş ve çocuklarına promosyon için bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada vefat eden emeklinin eşine ve çocuklarına da promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi. Banka promosyonundan vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanıyor. Dul ve yetimlere hisseleri oranında promosyon ödeniyor. Peki dul ve yetimlerin promosyonu nasıl hesaplanır? Birden fazla maaş alanların promosyonu nasıl hesaplanacak? Promosyon ödemesi yapıldıktan sonra maaş artınca ne olacak? Maaşı 3 aylık olanların promosyonu nasıl hesaplanır? İşte emeklinin banka promosyonuyla ilgili merak edilen soruların cevapları. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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