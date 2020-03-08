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    • Ekonomi
    • 08.03.2020 Gazete
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    nin eş ve çocuğuna ! Dul ve yetimlerin promosyonu nasıl hesaplanır?

    undan vefat eden lerin hak sahibi yakınları da yararlanıyor. Dul ve yetimlere hisseleri oranında promosyon ödeniyor. Peki dul ve yetimlerin promosyonu nasıl hesaplanır? Birden fazla maaş alanların promosyonu nasıl hesaplanacak? Promosyon ödemesi yapıldıktan sonra maaş artınca ne olacak? Maaşı 3 aylık olanların promosyonu nasıl hesaplanır? İşte emeklinin banka promosyonuyla ilgili merak edilen soruların cevapları. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...




    Dul ve yetimlerin promosyonu nasıl hesaplanır?
    Hisseleri oranında promosyon ödemesi yapılır. Vefat eden emeklinin aylığını eşi ve 2 çocuğu alıyorsa ve maaşına göre promosyonu 750 liraysa, eşe 375, çocuklara 187,5'er lira verilir.

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