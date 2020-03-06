Milyonlarca emekli promosyon ödemeleri için bankalara kilitlenmiş durumda. Bankalardan peş peşe açıklamalarda geliyor. Bu bağlamda özellikle Vakıfbank Ziraat, Halkbank, TEB ve ING bank promosyon ödeme tutarları merak ediliyor. 2017'de ilk banka promosyonunu alan emeklilerin pek çoğu için 3 yıllık taahhüt süresi dolarken; gözler hem kampanyalara hem de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla yapacağı toplantıya çevrilmiş durumda. Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir. İşte emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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