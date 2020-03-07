Ziraat Bankası, Vakıfbank, Finansbank, İş Bankası, TEB promosyon ücretleri emeklilerin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. Promosyonun ne zaman ödeneceğini merak eden milyonlar "Emekli promosyonu ne zaman yatacak?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte bankalar tarafından sunulan promosyon teklifleri

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.

Bankaların promosyon tekliflerini öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...