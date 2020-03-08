Dev proje havadan görüntülendi! Galataport'ta sona doğru...

İstanbul Modern müzesi için yeniden yapılan bina ile Karaköy'de bulunan tarihi yolcu salonu ile paket postanesi de bu binaların arasında. 2 binin üzerinde işçinin aynı anda çalıştığı projede dev gemilerin yanaşacağı iskele ise ortaya çıktı. Projede Fındıklı tarafından bulunan son kısmında çalışmalar hızla sürüyor.