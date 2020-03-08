Dev proje havadan görüntülendi! Galataport'ta sona doğru...
İstanbul'a gelecek turist sayısında büyük artışa neden olacak Galataport Kruvaziyer Liman projesinde geri sayım başladı. İlk kruvaziyer geminin önümüzdeki ay yanaşması planlanırken, projedeki birçok binanın yapımı tamamlandı. Karaköy-Fındıklı arasında 1,2 kilometrelik bir alanda süren dev proje havadan görüntülendi.
Galataport Kruvaziyer Liman projesinde sona yaklaşıldı. Nisan ayı içinde ilk kruvaziyer geminin yanaşması planlanan projede birçok bina tamamlandı. Karaköy'den Fındıklı'ya 1.2 kilometrelik bir alanda süren dev projede çalışmalar 24 saat aralıksız sürüyor. Projeyle yılda 1,5 milyon kruvaziyer gemi yolcusunun ağırlanması bekleniyor.
2016 YILINDAN BU YANA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Galataport projesinde, Karaköy Rıhtımı'ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı sonunda başlamıştı. Önce limanın Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmıştı.
2 BİNDEN FAZLA İŞÇİ AYNI ANDA ÇALIŞIYOR
İlk geminin Nisan 2020'de yanaşacağı açıklanan Galataport projesi kapsamında birçok binanın yapımı tamamlandı. Tamamlanan binaların camlarının takıldığı görülürken bu binaların iç dizaynlarının yapıldığı belirtildi. Galataport projesi kapsamındaki bazı binaların inşaatı ise halen devam ediyor.
İstanbul Modern müzesi için yeniden yapılan bina ile Karaköy'de bulunan tarihi yolcu salonu ile paket postanesi de bu binaların arasında. 2 binin üzerinde işçinin aynı anda çalıştığı projede dev gemilerin yanaşacağı iskele ise ortaya çıktı. Projede Fındıklı tarafından bulunan son kısmında çalışmalar hızla sürüyor.