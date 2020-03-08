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    • Ekonomi
    • 08.03.2020 13:03
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    • 08.03.2020 13:03
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    Emekli u yattı mı? İşte banka ödeme tutarı

    , SSK ve Bağkur'lu emekliler için gelir kapısı olan tutarları yatırılmaya başlandı. Bu bağlamda Ziraat, Vakıfbank, Finansbank, İş sı, , İNG, , gibi büyük bankalar ödeme tutarlarını açıklamıştı. Bilindiği üzere 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. Promosyonun ne zaman ödeneceğini merak eden milyonlar "Emekli promosyonu ne zaman yatacak?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte bankalar tarafından sunulan promosyon teklifleri

    Emekli promosyonu yattı mı? İşte banka banka ödeme tutarı

    Emekli promosyonu ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin promosyon ücretleri için bekleyişi sona erdi. Bu hafta içerisinde bankaların promosyon teklifleri, hangi emekliye ne kadar promosyon ödeneceği, tavan ve taban ücretleri netlik kazandı. Pek çok bankanın teklifini inceleyen emekliler uygun teklifi seçmek için diğer bankaların sunduğu fırsatları da öğrenmek istiyor. Bu kapsamda yaklaşık 13 milyon emekli Ziraat Bankası, Vakıfbank, Finansbank, İş Bankası, TEB kaç TL promosyon ödüyor sorusuna yanıt arıyor. 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.

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