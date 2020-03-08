9 Mart dolar kuru! 2020 yıl sonu dolar kuru tahmini!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen görüşme ardından yükselişe geçen Euro ve dolar ne olur, yükseliş sürer mi? Suriye'ye yönelik gelen olumlu haberlerle 6.07 seviyelerine gerileyen dolar/TL, ABD borsalarında yaşanan corona virüs paniğinin etkisiyle yeniden 6,10'un üzerine tırmandı.

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