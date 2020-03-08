Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.03.2020 09:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.03.2020 09:29
    ABONE OL

    9 Mart ! 2020 yıl sonu dolar kuru tahmini!

    9 Mart ! Bugün dolar ve euro ne kadar? Uzman dolar yorum ve tahminleri haberimizde. Bugün piyasada dolar TL 6,0967 seviyesinde yer alıyor. 1 dolar 6,10 TL fiyattan alıcı buluyor. Farklı dolar kuru değerlerine göre yapılan dolar hesaplama sonuçları şu şekilde değişiyor: Anlık 6,1165 seviyesine yükselen dolar kurunu yükselişte olan Euro takip ediyor.

    9 Mart dolar kuru! 2020 yıl sonu dolar kuru tahmini!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen görüşme ardından yükselişe geçen Euro ve dolar ne olur, yükseliş sürer mi? Suriye'ye yönelik gelen olumlu haberlerle 6.07 seviyelerine gerileyen dolar/TL, ABD borsalarında yaşanan corona virüs paniğinin etkisiyle yeniden 6,10'un üzerine tırmandı.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi 9 Mart dolar kuru! 2020 yıl sonu dolar kuru tahmini!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri