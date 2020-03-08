Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları yeniden rekora yöneldi! Fırlayışa geçen altın fiyatlarında Koronavirüs salgını ralliyi desteklemeyi sürdürüyor. Bu bağlamda çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Gram altın fiyatı 329,90 TL seviyesine yükseldi! İstanbul Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları yüzde 0,55 artışla işlem görüyor. 22 ayar bilezik gram fiyatın 301,59 TL ve çeyrek altın fiyatı yeniden 541,72 TL'den alıcı buluyor. Peki, şu dakikalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Mart canlı altın fiyatları... Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ