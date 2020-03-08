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    • Ekonomi
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    • 09.03.2020 09:06
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    , ne kadar oldu? 9 Mart anlık altın fiyatları... Altın fiyatları yeni rekor geliyor mu?

    9 Mart anlık altın fiyatları ve altın fiyatları son dakika: Altın fiyatları küresel ve yurtide fırladı! Altın ons fiyatının 1.678,12 dolardan işlem gördüğü bugün anlık fiyatı 329,90 TL! 'de görülen ve 'da yayılan Koronavirüs salgını küresel altın talebini fırlatırken, yükselen dolar kuru gram nı destekledi. Altın ne olur, uzman yorumları rekor mu bekliyor? Altın 350 TL olur mu, ne zaman olur? Altın fırlar mı? Son dakika uzman altın yorumları, tahminleri ve analizleri haberimizde… 'de olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır.

    Tarihi rekor kırdı! Altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı rakamlar

    Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları yeniden rekora yöneldi! Fırlayışa geçen altın fiyatlarında Koronavirüs salgını ralliyi desteklemeyi sürdürüyor. Bu bağlamda çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Gram altın fiyatı 329,90 TL seviyesine yükseldi! İstanbul Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları yüzde 0,55 artışla işlem görüyor. 22 ayar bilezik gram fiyatın 301,59 TL ve çeyrek altın fiyatı yeniden 541,72 TL'den alıcı buluyor. Peki, şu dakikalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Mart canlı altın fiyatları... Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır.

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    Haberler Ekonomi Gram altın, çeyrek altın 22 ayar bilezik ne kadar oldu? 9 Mart anlık altın fiyatları... Altın fiyatları yeni rekor geliyor mu?
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