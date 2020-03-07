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    • Ekonomi
    • 07.03.2020 17:34
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    • 07.03.2020 17:34
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    Devletten ! faizsiz kredi desteği nasıl alınır?

    Sermayeye ihtiyaç duyan ve iş kurmak isteyen vatandaşlar faizsiz kredi desteklerini araştırıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi için devlet tarafından binlerce lira destek veriliyor. Bu desteklerden en çok dikkat çekeni tarafından veriliyor. KOSGEB, geri ödemesiz 150 bin liraya varan destek veriyor. Peki, desteği nasıl alınır? İşte detaylar…

    Devletten geri ödemesiz 150 bin lira destek!

    KOSGEB faizsiz kredi desteği nasıl alınır? Devletten geri ödemesiz 150 bin lira destek iş kurmak isteyen vatandaşlara veriliyor. Girişimci olup bir türlü yeterli sermaye desteği bulamayan kişiler KOSGEB kredi desteği alma yollarını araştırıyor. Gerekli şartları sağlayan kişilere 150 bin TL'ye varan destek veriliyor. Fikri ve az da olsa sermayesi olanlar illerde bulunan KOSGEB müdürlüklerine başvuru yapabilir.

    Hükümеt, аrtаn gеnç işsizliğinin önüne geçmek ve Türkiye'dеki genç girişimci sаyısının artması için yеni dеstеklеr başlattı. Bunlаrdаn biri de KOSGEB kаnаlıylа verilen milyarlarca liralık hibе vе fаizsiz krеdi dеstеği. Bu fırsаttаn yararlanmak kоlay. Yеtеr ki iş fikriniz olsun.

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