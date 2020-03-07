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    • Ekonomi
    • 07.03.2020 16:06
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    • 07.03.2020 16:06
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    ndaki değişim için dikkat çeken ikaz! , satılır mı? Bu yöntem pek bilinmiyor

    Altın bilindiği üzere halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülüyor. Altın alıp yatırım yapan ya da yatırım yapmayı düşünen on binlerce kişi piyasalarda çeşitli değişiklikler yaşandığı bu dönemde ", satılır mı?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Özellikle korona virüsünün global piyasalarda etkisi aktif bir şekilde görülürken İran, İtalya gibi pek çok ülkede ölümlerin artmasıyla piyasalarda dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda altın almayı ya da satmayı düşünenlere uzmanlar kritik uyarılarda bulundu.

    Altın fiyatlarındaki değişim için dikkat çeken uyarı!

    Altın fiyatlarında son dakika değişiklikleri yaşanmaya devam ediyor. Özellikle üç-dört haftalık süreçte dünya genelinde birçok ülkede görülen ve binlerce ölüme neden olan korona virüsünün piyasalarda etkisi yoğun bir şekilde görülmeye başlandı. Dün gram altın fiyatları gün içerisinde en yüksek 331.18 lirayı görürken, saat 14.36 itibarıyla 330.27 lirada hareket etti. Panik alım satımlardan vatandaşların uzak durmasını belirten uzmanlar altın fiyatlarında farklı rakamların görülebileceğini belirtti. Peki, bu dönemde altın satılmalı mı, alınmalı mı? İşte bilinmesi gerekenler

    ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

    Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı.

    Analistler, dolar endeksinin, geçen hafta 99,9 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını, son 7 yılın en yüksek seviyelerini test eden altının ons fiyatı ile aynı yönde hareket etmesinin finans piyasalarında "ender rastlanılan bir korelasyon" olduğunu söyledi.

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