Çiftçiye sevindiren haber! Çiftçi destek ödemesi yattı mı?

BUGÜN ÜRETİCİLERE 331 MİLYON 637 BİN LİRALIK DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir Pakdemirli, "Arıcılık, Yem Bitkileri ile Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemeleri" ne ait açıklamalarda bulunmuştur.

" Arıcılık Desteği, Yem Bitkileri Desteği ile Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği ödemeleri yetiştiricilerimize bugün (6 Mart) saat 18:00'dan sonra tek seferde ödenecektir.

Arıcılık Desteklemeleri çerçevesinde,

51 bin 64 işletmemize 6 milyon 461 bin 390 koloni için 97 Milyon TL

Yem Bitkileri Desteği çerçevesinde:

19 ilde 84 bin 420 üreticiye 234 milyon TL

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği çerçevesinde:

11 ilde 125 üreticiye 637 bin TL ödenecek.

Bu desteklemeler kapsamında toplam 331 milyon 637 bin lirayı bugün üreticilerimizin hesabına yatırmış olacağız. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun."