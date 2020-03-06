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    • 20.03.2020 11:58
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    sevindiren haber! yattı mı?

    ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacak." açıklamasında bulundu. Hayvancılık kredisini; Ziraat bankası, Halkbank, Vakıflar bankası, TED, QNB Finansbank, Garanti bankası, Odeobank, HSBC, Denizbank, Akbank gibi bankalar verecek.

    Çiftçiye sevindiren haber! Çiftçi destek ödemesi yattı mı?

    Çiftçiye destek ödemesi ne kadar? Sorusuna cevap verildi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacak." Bakan Pakdemirli: "84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125 üreticiye biyolojik mücadele desteği verilecek." Ödemeler çiftçilerin ve yetiştiricilerin Ziraat Bankası hesaplarına geçecek.

    BUGÜN ÜRETİCİLERE 331 MİLYON 637 BİN LİRALIK DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

    Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir Pakdemirli, "Arıcılık, Yem Bitkileri ile Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemeleri" ne ait açıklamalarda bulunmuştur.

    " Arıcılık Desteği, Yem Bitkileri Desteği ile Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği ödemeleri yetiştiricilerimize bugün (6 Mart) saat 18:00'dan sonra tek seferde ödenecektir.

    Arıcılık Desteklemeleri çerçevesinde,

    51 bin 64 işletmemize 6 milyon 461 bin 390 koloni için 97 Milyon TL

    Yem Bitkileri Desteği çerçevesinde:

    19 ilde 84 bin 420 üreticiye 234 milyon TL

    Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği çerçevesinde:

    11 ilde 125 üreticiye 637 bin TL ödenecek.

    Bu desteklemeler kapsamında toplam 331 milyon 637 bin lirayı bugün üreticilerimizin hesabına yatırmış olacağız. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun."

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    Haberler Ekonomi Çiftçiye sevindiren haber! Çiftçi destek ödemesi yattı mı?
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