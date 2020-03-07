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    • Ekonomi
    • 07.03.2020 10:32
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    • 07.03.2020 11:11
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    500 – 2750 TL arasında değişiyor! u en fazla veren banka! ( – ING – Akbank)

    Milyonlarca emekliyi sevindiren promosyon ödemeleri başlıyor. u en fazla veren banka emekliler tarafından araştırılıyor. , , ING, Akbank gibi özel bankaların yanı sıra Ziraat, Halkbank, Vakıfbank gibi kamu bankaları da promosyon ödemesi yapıyor. Ödemeler 500-2750 TL arasında değişiyor. Emekliler bu ay alacakları promosyon ödemesinin yanı sıra önümüzdeki aylarda ikramiye de alacak. Emekli maaşını alanlar 2023’e kadar anlaşmada yer alan avantajlardan yararlanma şansı bulacak. Hükumet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzaladı. Sosyal Güvenlik Kurumu kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzaladı. İşte, !

    Emekli promosyonu en fazla veren banka hangisi?

    Emekli promosyonu en fazla veren banka hangisi? 13 milyon emekliyi ilgilendiren ikinci promosyon ödemeleri bankalar tarafından araştırılıyor. Hem özel bankalar hem de kamu bankaları emeklileri ikna etmek için kıyasıya bir yarış içerisinde. Teklifler kimi bankalarda 2750 TL'ye kadar yükseliyor. İlk olarak 2017 yılında promosyon almaya hak kazanan emekliler, geçen üç yıllık sürenin ardından Mart 2020 itibariyle promosyon alabilecek. TEB, Garanti, ING, Akbank, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların emekli promosyon ücretlerini takvim.com.tr ekibi olarak sizler için derledik.

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    Haberler Ekonomi 500 – 2750 TL arasında değişiyor! Emekli promosyonu en fazla veren banka! (TEB – Garanti – ING – Akbank)
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