Emekli promosyonu en fazla veren banka hangisi? 13 milyon emekliyi ilgilendiren ikinci promosyon ödemeleri bankalar tarafından araştırılıyor. Hem özel bankalar hem de kamu bankaları emeklileri ikna etmek için kıyasıya bir yarış içerisinde. Teklifler kimi bankalarda 2750 TL'ye kadar yükseliyor. İlk olarak 2017 yılında promosyon almaya hak kazanan emekliler, geçen üç yıllık sürenin ardından Mart 2020 itibariyle promosyon alabilecek. TEB, Garanti, ING, Akbank, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların emekli promosyon ücretlerini takvim.com.tr ekibi olarak sizler için derledik.