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    • 07.03.2020 09:53
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    Son dakika: Basın Müşaviri Yahya Üstün’den korona virüsü açıklaması

    Son dakika haberi... Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, ’den dünyaya yayılan ve ölümlere neden olan korona virüse karşı uçaklarda yapılan dezenfekte çalışmalarının görüntülerini paylaştı.

    THY uçakları böyle temizlendi
    Üstün, "Virüse karşı en etkin yöntemlerle önlem alıyoruz. Uçaklarımızda, uluslararası otoriteler tarafından kabul görmüş ve etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon süreçleri uyguluyoruz" dedi.

    Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, 'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüse ilişkin hesabından açıklama yaptı.
    Üstün, olarak gerekli önlemlerin alındığını ifade ettiği açıklamasında, "Dünyanın dört bir yanına yayılan virüse karşı en etkin yöntemlerle önlem alıyoruz. Uçaklarımızda, uluslararası otoriteler tarafından kabul görmüş ve etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon süreçleri uyguluyoruz. Misafirlerimizin seyahat güvenliği bizim için daima en ön plandadır" ifadelerine yer verdi.

    Üstün, uçaklarda yapılan dezenfekte çalışmalarına ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntülerde görevlilerin uçak içerisini maskeli bir şekilde titizlikle temizlediği görülüyor.


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