Emeklilerin banka promosyonları için yarış hızlandı. 2020-2023 dönemi için yeni asgari promosyon tutarları belirlendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında protokoller birbiri ardına imzalanmaya başladı.
Emekliye 2750 lira promosyon! 2020'de hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka promosyon listesi
Taban promosyon emekli maaşına göre 500, 625, 750 liraya çıkarken, bankalar birbiri ardına imzaları atıyor. Üstelik bazıları tutarı daha da artırdı 2 bin 750 lira vadeden var. Peki, emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, tüm bankaların promosyon teklifleri.
Emeklilerin banka promosyonları için yarış hızlandı. 2020-2023 dönemi için yeni asgari promosyon tutarları belirlendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında protokoller birbiri ardına imzalanmaya başladı.
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