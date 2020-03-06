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    • Ekonomi
    • 06.03.2020 Gazete
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    Emekliye 2750 lira ! 2020'de hangi ne kadar promosyon veriyor? İşte banka promosyon listesi

    Taban emekli maaşına göre 500, 625, 750 liraya çıkarken, lar birbiri ardına imzaları atıyor. Üstelik bazıları tutarı daha da artırdı 2 bin 750 lira vadeden var. Peki, emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, tüm bankaların promosyon teklifleri.



    Emeklilerin     banka promosyonları için yarış hızlandı. 2020-2023 dönemi için yeni asgari promosyon tutarları belirlendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında protokoller birbiri ardına imzalanmaya başladı.

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