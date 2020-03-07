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Emekliye en az 500 TL! Hangi bankalar emekli promosyonu veriyor? İşte dikkat etmeniz gerekenler...

Emeklilere ödenecek promosyon ücretlerinde taban tutarlar 500, 625, 750 liraya çıktı; bankalar birbiri ardına protokole imzaları atmaya, kampanyaları yenilemeye başladı. Şimdi sıra banka seçimine ve başvuruya geldi. Peki, hangi bankalar emekli promosyonu veriyor? Promosyon ücretlerinden kimler yararlanabilir? İşte bankaların emeklilere ödediği promosyon ücretleri ile ilgili dikkat etmeniz gerekenler...

07.03.2020 06:52 - Son Güncelleme: 07.03.2020 06:52
Emekliye en az 500 TL! Hangi bankalar emekli promosyonu veriyor? İşte dikkat etmeniz gerekenler...

13 milyon emekli, dul ve yetimin gözü promosyonda.

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Emekliye en az 500 TL! Hangi bankalar emekli promosyonu veriyor? İşte dikkat etmeniz gerekenler...

Taban promosyonun artmasının ardından, bankalar birbiri ardına SGK ile protokol imzalamaya, kampanyaları yenilemeye başladı.

Emekliye en az 500 TL! Hangi bankalar emekli promosyonu veriyor? İşte dikkat etmeniz gerekenler...

Kimler promosyon alabilecek? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'ndan emekli, dul, yetim aylığı alanlar yararlanabiliyor.

Emekliye en az 500 TL! Hangi bankalar emekli promosyonu veriyor? İşte dikkat etmeniz gerekenler...

Başvuru koşulları neler? Tek koşul, 3 yıl aynı bankada kalma taahhüdü vermek.

Emekliye en az 500 TL! Hangi bankalar emekli promosyonu veriyor? İşte dikkat etmeniz gerekenler...

Nasıl başvurulacak? Bankanın en yakın şubesine giderek ya da mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabilecek.

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