Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları başvuru yapan binlerce kişi tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ Ankara Sincan kurası ne zaman saat kaçta başlayacak? 2+1 ve 3+1 Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Ankara'nın Sincan ilçesinde 2+1 tipinde 2300 konut, 3+1 tipinde 2300 konut inşa edilecek. Sincan Kapalı Spor Salonu'nda çekiliş töreni düzenlenecek. Ev sahibi olmak için başvuru yapan kişiler töreni yerinde takip edebilecek. Toplam 4600 konutun hak sahiplerinin belli olacağı TOKİ Ankara Sincan kurası ne zaman saat kaçta çekilecek? İşte yanıtı…