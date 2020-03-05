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    • Ekonomi
    • 06.03.2020 12:18
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    • 06.03.2020 12:18
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    çekilişinde sıra 3+1'de! 6 Mart kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

    çekiliş sonuçları yoğun şekilde sorgulanıyor. 2020 kura sonuçları isim listesi için toki.gov.tr adresinden araştırma yapılıyor. 6 Mart TOKİ Ankara Sincan kura çekilişinde 2+1 kurası sona ermek üzere. Kura töreninde sıra 3+1 konutlara geldi. Ev sahibi olmak isteyen binlerce dar gelirli vatandaşın başvurduğu TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi takvim.com.tr sayfalarından sorgulanabilecek. 3+1 tipi kura çekilişi ise saat 14:00'de başlayacak. İşte, TOKİ Ankara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

    TOKİ Ankara Sincan kurası ne zaman, saat kaçta?

    Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları başvuru yapan binlerce kişi tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ Ankara Sincan kurası ne zaman saat kaçta başlayacak? 2+1 ve 3+1 Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Ankara'nın Sincan ilçesinde 2+1 tipinde 2300 konut, 3+1 tipinde 2300 konut inşa edilecek. Sincan Kapalı Spor Salonu'nda çekiliş töreni düzenlenecek. Ev sahibi olmak için başvuru yapan kişiler töreni yerinde takip edebilecek. Toplam 4600 konutun hak sahiplerinin belli olacağı TOKİ Ankara Sincan kurası ne zaman saat kaçta çekilecek? İşte yanıtı…

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    Haberler Ekonomi TOKİ Ankara çekilişinde sıra 3+1'de! 6 Mart TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
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