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    • Ekonomi
    • 04.03.2020 12:35
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    • 04.03.2020 12:35
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    kura çekilişi canlı izle! TOKİ kura çekilişleri canlı yayınlanıyor mu?

    kura çekilişi canlı izleme yolları başvuruda bulunan kişiler tarafından sorgulanıyor. TOKİ kura çekilişlerinin canlı yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu oldu. Başkan Erdoğan’ın himayesinde inşa edilecek 100 bin konut projesinde heyecan dorukta. Başvuruda bulunan ve ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar noter huzurunda yapılan çekilişleri araştırıyor. Peki, canlı izlenebilir mi? İşte yanıtı…

    TOKİ kura çekilişi canlı izle! TOKİ kura çekilişleri canlı yayınlanıyor mu?

    TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2020 TOKİ 100 bin konut kura çekilişlerinde heyecan devam ediyor. Her gün yeni bir proje için kura çekiliş töreni düzenleniyor. Çekilişin ardından isim listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz yıllarda TOKİ tarafından kura çekilişleri canlı yayınlanıyordu. Peki, 100 bin konut TOKİ kura çekilişi canlı izleme yolları nelerdir? TOKİ kura çekilişleri canlı yayınlanıyor mu? İşte detaylar!

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