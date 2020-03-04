TOKİ kura çekilişi canlı izle! TOKİ kura çekilişleri canlı yayınlanıyor mu?

TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2020 TOKİ 100 bin konut kura çekilişlerinde heyecan devam ediyor. Her gün yeni bir proje için kura çekiliş töreni düzenleniyor. Çekilişin ardından isim listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz yıllarda TOKİ tarafından kura çekilişleri canlı yayınlanıyordu. Peki, 100 bin konut TOKİ kura çekilişi canlı izleme yolları nelerdir? TOKİ kura çekilişleri canlı yayınlanıyor mu? İşte detaylar!