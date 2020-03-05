Koronavirüs havacılık sektöründe ilk iflası getirdi!

Almanya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Lufthansa, koronavirüs salgınının yol açtığı talep düşüşü ve seyahat yasakları nedeniyle 150 uçağını yere indirdi.

ÇİN'E TÜM UÇUŞLARIN ASKIYA ALINMASI 28 ŞUBAT'A UZATILMIŞTI

Alman hava yolu firması Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketleri de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını askıya alınmasını 9 Şubat'tan 28 Şubat'a uzatma kararı almıştı.



Şirketten yapılan açıklamada, "Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines, Pekin ve Şanghay ile karşılıklı tüm uçuşların 28 Şubat'a kadar askıya almaya karar verdi." ifadesine yer verilmişti.



Açıklamada, söz konusu noktalara uçuşları askıya alma kararının daha önce 9 Şubat olarak açıklandığı hatırlatılarak, koronavirüs hakkında mevcut olan tüm bilgilerin detaylı olarak değerlendirilmesinden sonra askı süresinin 28 Şubat'a uzatıldığı kaydedilmişti.

İNGİLİZ HAVA YOLU ŞİRKETİ İFLAS ETTİ

Koronavirüs kaynaklı ilk hava yolu şirketi iflası ise İngiltere'den geldi. Virgin, Stobart ve Cyrus Capital'den geçen yıl aldığı 110 milyon sterlinlik yatırımla Connect Airways bünyesine geçen ve öncesinde Avrupa'nın en büyük bağımsız bölgesel hava yolu şirketi olan Flybe iflas etti.