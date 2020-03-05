Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs İran'da bazı bakan ve milletvekillerinin ardından Cumhurbaşkanı yardımcısına da bulaşırken virüs, İran'dan Orta Doğu ülkelerine de bulaşmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) daha önceden vakaların görülmeye başlamasının ardından önlemler alınırken şuana kadar ülke genelinde vaka sayısı 27'ye yükseldi.

İsrail basını, ise BAE'li kaynaklarına dayandırdığı çarpıcı bir iddiaya yer verdi.

Kanal N12 televizyonu, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in de koronavirüse yakalandığını iddia etti.

"ZAYED'E KORONAVİRÜS TEŞHİSİ" İDDİASI

İddialara göre, Prens Muhammed bin Zayed'in yapılan testlerinin ardından pozitif sonucu alınınca Zayed, başkanlık sarayında karantina altına alındı. Virüsün, BAE'li prense, sarayda görevli Filipinli bir çalışandan bulaştığı aktarılırken konuyla ilgili BAE'den doğrulama veya yalanlama gelmedi.