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basınından bomba iddia: prensi Muhammed bin koronavirüse yakalandı!

’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan Koronavirüs dünyayı esir almış durumda. basını ölümcül virüsle ilgili bomba bir iddia ortaya attı. İsrail basınının ’li kaynaklara dayandığını haberde BAE Muhammed bin 'in de koronavirüse yakalandığını iddia edildi.

  • Güncel
  • 05.03.2020 11:05
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 11:09
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İsrail: BAE prensi koronavirüse yakalandı!

'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs 'da bazı bakan ve milletvekillerinin ardından yardımcısına da bulaşırken virüs, İran'dan ülkelerine de bulaşmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde () daha önceden vakaların görülmeye başlamasının ardından önlemler alınırken şuana kadar ülke genelinde vaka sayısı 27'ye yükseldi.

basını, ise BAE'li kaynaklarına dayandırdığı çarpıcı bir iddiaya yer verdi.

Kanal N12 televizyonu, BAE Muhammed bin 'in de koronavirüse yakalandığını iddia etti.

"ZAYED'E KORONAVİRÜS TEŞHİSİ" İDDİASI
İddialara göre, Prens Muhammed bin Zayed'in yapılan testlerinin ardından pozitif sonucu alınınca Zayed, başkanlık sarayında karantina altına alındı. Virüsün, BAE'li prense, sarayda görevli Filipinli bir çalışandan bulaştığı aktarılırken konuyla ilgili BAE'den doğrulama veya yalanlama gelmedi.

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