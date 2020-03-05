Kredi oranlarında yaşanan bu değişim sonrası çok sayıda vatandaşlar çeşitli ihtiyaçları için kredi kullanırken bazı vatandaşlar ise kredi kullanamıyor. Bu noktada ciddi mağduriyet yaşayan vatandaşların yanında ayrıca esnaflarda kredi konusunda önemli sıkıntılar yaşıyorlar.
Hesaplanan verilere göre Türkiye'de yaklaşık olarak 65 milyon kişide kredi kartı bulunuyor. Peki kara listede olanlara 2020'de sicil affı geldi mi?
2020 sicil affı mı geliyor?
MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, sicil affının piyasada önemli bir rahatlama yaratacağını söyledi. Bankalardaki batık kredi oranının bir yılda yüzde 3.8'den yüzde 5.3'e çıktığını, KOBİ kredilerindeki batığın ise yüzde 10.14'e yükseldiğinin altını çizdi.
Bankaların kredi alacaklarında önemli artışlar olduğuna dikkat çeken Kalaycı, "Zamanında ödenemediği için takibe düşen kredi tutarının 2018 yılında 96.6 milyar lirayken 2019 sonunda 150.7 milyar lira. Takipteki alacakların nakdi kredilere oranının yüzde 3.87'den 2019 yılında yüzde 5.36'ya yükseldi. Vatandaşımızı, esnafımızı, sanayicimizi, çiftçimizi rahatlatacak kararlara ihtiyaç var. Şu anda sicil affı beklentisi var. " ifadelerini kullandı.
Bazı İstatistikler
Kara liste ve kredi sicili demişken bazı teknik analizlere burada ihtiyaç var. Hesaplanan verilere göre Türkiye'de yaklaşık olarak 65 milyon kişide kredi kartı bulunuyor. Kredi kartlarına toplam 100 milyar TL'den fazla borç var. Bunlardan yaklaşık yüzde 5'i malesef kara listeye girdi. Yani takibe düştü. Kredi kartı borcunu ödeyemenlerin sayısı ise 2 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
Bankaların Kara Listesinden Nasıl Çıkılır? Sicil Nasıl Temizlenir?
Herhangi bir sebeple bankadan kredi çektiyseniz, kredi kartı kullandıysanız, karşılıksız çek veya senet gibi işleminiz varsa kara listeye girmişsiniz demektir. Kara listeye girmeniz aslında bankaların kendini koruduğu anlamına gelir. Sistemsel olarak böyle bir kural ve şart mutlaka gerekiyor. Çünkü herkes bankadan kredi alır ve ödemezse Türkiye'de banka ve bankacılık sistemi çöker ve bu kötü amaçlı kişiler tarafından kullanılan bir kolay kazanç aracı olur.
Hal böyleyken kara listeden nasıl çıkılır, sicil nasıl temizlenir diye düşünüldüğünde bunun için olması gereken en kolay şey sicil affının çıkması. Bu konuyla ilgili 2020 yılı umutlu bir yıl olabilir. Ak Parti'den bu konuyla ilgili bazı çalışmalar yapıldığı yönünde bilgiler sızıyor.
Sicil Affını En Çok Esnaf İstiyor
Sicil affını en çok isteyenler esnaflar. Hepsi işlerini büyütmek, daha iyi noktalara gelmek için çeşitli şekillerde kredi kullanımı yaptılar ve birçoğu ekonomik şartlar sebebiyle borçlarını ödeyemediler. 2018 ve 2019'un çok da iyi geçmediği Türkiye'de herkes 2020'den umutlu olmak istiyor. Bu sebeple esnafında gözü kulağı çıkacak bir sicil affında.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Adım Atılacağı Sinyali
Kredi sicil affı ve sicillerin silinip temizlenmesi ile ilgili Ticarat Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalara başlayacağını söylemişti. Bu da birçok borcu olan vatandaş tarafından sevinçle karşılandı. Ancak bundan sonraki süreçte nasıl adımlar atılıp atılmayacağı yakından takip edilecek.
Kredi puanı düşükse kredi kullanamazsınız
Kredi oranlarında yaşanan bu değişim sonrası çok sayıda vatandaşlar çeşitli ihtiyaçları için kredi kullanırken bazı vatandaşlar ise kredi kullanamıyor.
Geçmişte yaşamış oldukları sorunlar nedeniyle kredi puanları düşük olan vatandaşlar 2020 yılında sağlanan kredi imkanlarından faydalanamıyorlar. Bu noktada ciddi mağduriyet yaşayan vatandaşların yanında ayrıca esnaflarda kredi konusunda önemli sıkıntılar yaşıyorlar.
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