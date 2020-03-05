Bankaların Kara Listesinden Nasıl Çıkılır? Sicil Nasıl Temizlenir?

Herhangi bir sebeple bankadan kredi çektiyseniz, kredi kartı kullandıysanız, karşılıksız çek veya senet gibi işleminiz varsa kara listeye girmişsiniz demektir. Kara listeye girmeniz aslında bankaların kendini koruduğu anlamına gelir. Sistemsel olarak böyle bir kural ve şart mutlaka gerekiyor. Çünkü herkes bankadan kredi alır ve ödemezse Türkiye'de banka ve bankacılık sistemi çöker ve bu kötü amaçlı kişiler tarafından kullanılan bir kolay kazanç aracı olur.

Hal böyleyken kara listeden nasıl çıkılır, sicil nasıl temizlenir diye düşünüldüğünde bunun için olması gereken en kolay şey sicil affının çıkması. Bu konuyla ilgili 2020 yılı umutlu bir yıl olabilir. Ak Parti'den bu konuyla ilgili bazı çalışmalar yapıldığı yönünde bilgiler sızıyor.

Sicil Affını En Çok Esnaf İstiyor

Sicil affını en çok isteyenler esnaflar. Hepsi işlerini büyütmek, daha iyi noktalara gelmek için çeşitli şekillerde kredi kullanımı yaptılar ve birçoğu ekonomik şartlar sebebiyle borçlarını ödeyemediler. 2018 ve 2019'un çok da iyi geçmediği Türkiye'de herkes 2020'den umutlu olmak istiyor. Bu sebeple esnafında gözü kulağı çıkacak bir sicil affında.