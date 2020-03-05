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'ten koronavirüs hakkında çarpıcı açıklamalar!

’de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip Koronavirüs binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Koronavirüs paniği tüm dünyayı sararken ’den korkutucu açıklamalar peş peşe gelmişti. Koronavirüs ile ilgili sahte bilgiler, teoriler, iddialar insanları korkuturken salgından korunma yollarına ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.

  • Güncel
  • 05.03.2020 10:35
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 10:42
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Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Tüm dünyada panik devam ederken ölümcül salgın ile ilgili sahte iddialar, komplo teorileri, yanlış bilgiler sürekli yayılıyor. Yanlış bilgilerin yayılmasıyla koronavirüs ile ilgili kafalar iyice karışıyor.

Koronavirüs ile ilgili etrafta dolaşan o kadar çok yanlış bilgi var ki, Dünya Sağlık Örgütü buna bir isim verdi: İnfodemik... DSÖ bununla da kalmadı dezenformasyon salgınını durdurmak için TikTok'a katıldı. Virüsle ilgili gerçek dışı bilgiler hem günlük hayatta dilden dile dolaşıyor hem de internette her an karşımıza çıkabiliyor.

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