Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Tüm dünyada panik devam ederken ölümcül salgın ile ilgili sahte iddialar, komplo teorileri, yanlış bilgiler sürekli yayılıyor. Yanlış bilgilerin yayılmasıyla koronavirüs ile ilgili kafalar iyice karışıyor.

Koronavirüs ile ilgili etrafta dolaşan o kadar çok yanlış bilgi var ki, Dünya Sağlık Örgütü buna bir isim verdi: İnfodemik... DSÖ bununla da kalmadı dezenformasyon salgınını durdurmak için TikTok'a katıldı. Virüsle ilgili gerçek dışı bilgiler hem günlük hayatta dilden dile dolaşıyor hem de internette her an karşımıza çıkabiliyor.