Gençleri çalışma hayatına hazırlıyor

Otomasyon sektöründeki nitelikli eleman ihtiyacına çözüm olmak için yola çıkan CNC, robot ve makine üreticisi Fanuc, yeni bir kurumsal sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. "Bugünün yetenekli gençlerini, geleceğin teknolojisiyle yarının iş modellerine hazırlıyoruz" mottosuyla yola çıkan marka, gençlere teorik ve pratik eğitimler vermeyi amaçlıyor. Proje kapsamında ilk yıl için İstanbul, Ankara ve İzmir'de, 14 üniversite ve sektörün önemli firmalarını partner olarak belirleyen Fanuc, gençlere 48 saatlik robot ve CNC temel seviye programlama eğitimi verecek. Fanuc Akademi kapsamında verilecek eğitimler sonrasında öğrenciler, partner firmalarda staj yapma şansı yakalayacak. Fanuc Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, projenin hem firmalara hem de öğrencilere katma değer sağlayacağını vurguladı.
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