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    • 27.03.2020 19:52
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    4D'li Taşeron işçi yüzdelik dilim için 'den bir açıklama geldi

    Kadroya geçen taşeron işçilerin maaşlarına yüzdelik fark ödemesi hakkında 'den bir açıklama geldi. İşte CİMER 'in işçi maaşlarına yüzdelik fark ödemesi hakkında işçilere gelen cevap. Kararın 'na gönderilmesi sonrası yüzdelik dilim, davayı kazananın bordrosuna yansımıştı.

    4D'li Taşeron işçi yüzdelik dilim için CİMER'den bir açıklama geldi

    Taşerona CİMER 'den aynı cevap. Kadroya geçen taşeron işçilerin maaşlarına yüzdelik fark ödenmesi için geçtiğimiz yıl mahkemeler önemli karara imza atmıştı. Karar sonrası başvurucunun kurumuna resmi yazı gönderilmiş ve yüzdelik farkların ödenmesi talep edilmişti. Taşeron işçi son dakika haberleri takvim.com.tr'de sizlerle.

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    BORDROYA YANSIDI

    Kararın Sağlık Bakanlığı 'na gönderilmesi sonrası yüzdelik dilim, davayı kazananın bordrosuna yansımıştı. Bu karar işçileri sevindirirken diğer işçiler yüzdelik dilimlerin maaşlarına eklenip eklenmeyeceğini araştırmaya başladı.

    TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ

    TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA ZAM VE KADRO HABERLERİ

    OMBUDSMAN TAVSİYE KARARI ALDI

    Kamu Denetçiliği Kurumu da bu konuda önemli bir karara imza atmış ve kurumlara, yüzdelik dilimlerin ödenmesi konusunda tavsiye kararı almıştı.

    KAMU İŞÇİLERİNE DE ENFLASYON FARKI VAR

    Sayıları yaklaşık 200 bini bulan kamu işçileri de yıllık verilen zam oranları enflasyonun altında kalırsa enflasyon farkını alabiliyorlar. Kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan yaklaşık 900 bin taşeron işçi, nisan ayında kadroya alındı. Kadroya alma işlemleri 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde gerçekleştirildi. Söz konusu KHK'de, kadroya alınan işçilerin ücretlerinin, taşeronda iken imzalanmış toplu sözleşmedeki ücret tutarından fazla olamayacağı öngörüldü. Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak.

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