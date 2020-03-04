4/D'li kadroya geçen taşeron işçi ve kamu işçileri ek ödeme enflasyon farkı zammı var mı? Sorusu oldukça merak ediliyor. Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin en önemli beklentisi toplu iş sözleşmesi ile ek zam yapılması. Bu konuda açılan davalarda işçiler lehine kararlar alınması taşeron işçilerin beklentilerini artırdı. Peki Çalışma Bakanlığı bu konulara dair nasıl adımlar atacak? Detaylar takvim.com.tr'de yer almaktadır.
TAŞERON İŞÇİLERİN TAMAMINA YÜZDELİK DİLİM İLE EK ZAM
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerin maaşları KHK ile kadroya alınmalarının ardından düzenlemeler yapılmıştı. Bu bağlamda işçiler yapılan bu düzenlemeler öncesinde maaşlarının asgari ücrete olan oranının belirlenmesini ve bu oran üzerinden güncel maaşlarının yeniden hesaplanmalarını talep etmişlerdi. Mahkemeler ise bu konuda işçilerin taleplerini haklı buldu.
Bu konuda farklı kurumlarda çalışan taşeron işçiler benzer davalar kazandılar. Davaların işçilerin lehine olmasının ardından ise bazı işçi sendikaları, kendi sendika üyelerinin tamamı için yüzdelik dilim düzenlemesi olması için çalışmalar başlatmışlardı.
TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ
TÜM 4/D'Lİ İŞÇİLERE SAĞLANSIN TALEBİ
Sendikaların bu adımının ardından ise taşeron işçiler bu düzenlemenin Çalışma Bakanlığı'nca yapılacak olan toplu iş sözleşmesinde ele alınmasını bu hakkın tüm 4/D'li işçilere sağlanmasını talep ettiler. (takvim.com.tr) Ancak Çalışma Bakanlığı bu konuda herhangi bir bilgi vermedi. Bakanlığın yüzdelik konusunda adım atıp atmayacağı veya toplu iş sözleşmesinde konuya ne yanıt vereceği bilinmiyor. İşçi sendikaları ise bu konuda düzenlemesi olması adına baskılarını artırıyor.
TAŞERON İŞÇİLERİN TALEPLERİ
4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin en önemli talepleri 2020 yılında maaşlarına bekledikleri oranlarda bir zam alabilmek. Bu taleplerini duyurmak adına çalışmalarda bulunan kamu işçilerinin zam talebinin yanında 3 farklı ana başlıkta düzenleme ve değişiklik önerileri bulunuyor. Bu düzenleme taleplerine dair detaylar ise başlıklar halinde şu şekilde;
TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA ZAM VE KADRO HABERLERİ
1-) Tayin Hakkı
Kamuda çalışan taşeron işçiler 2020 yılı düzenlemelerinde tayin hakkı talep ediyorlar. Taşeron işçiler özellikle eşlerinin çalışması durumunda aile birliği kuramadıklarını (takvim.com.tr) dile getiriyorlar. Bu konuda açılan ve taşeron işçi lehine verilen kararları hatırlatan işçiler düzenlemenin en kısa zamanda uygulanmasını istiyorlar.
2-) Ek Ödemelere Zam Talebi
Taşeron işçiler maaşlarının dışında ayrıca bazı ek ödemeler alıyorlar. Dini bayramlarda ödenen ikramiyeler, Eylül ayında yapılan eğitim yardımı ödemesi gibi ödemelerin çok düşük rakamlarda olduğunu ifade eden taşeron işçiler bu konuda zam beklediklerini dile getiriyorlar.
3-) Yüzdelik Dilim Düzenlemesi
Çalışma Bakanlığı'ndan beklenen bi diğer düzenleme konusu yüzdelik dilim. Bu düzenleme adına açılan davaların çok olması nedeniyle tüm işçilere asgari ücrete göre yeniden maaş belirleme yapılması ve maaşların belirlenen fark oranında yükselmesi talep ediliyor.
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