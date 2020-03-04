Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.03.2020 11:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.04.2020 10:13
    ABONE OL

    TİS öncesi 4/D'li taşeron işçilere yüzdelik dilim ve ek maaş mı yapılacak mı?

    Yüzdelik dilim ve tayin hakkı 4/D'li kadroya geçen taşeron işçi ve kamu işçileri için oldukça önem arz ediyor. 2020 yılı içerisinde Çalışma Bakanlığı ile mali ve sosyal haklar adına masaya oturacak olan taşeron işçilerin liste başında yer alan başlıklardan birisi yüzdelik dilim oldu. Bu bağlamda haberimizde bu konulara değindik.

    Taşeron işçilere yüzdelik dilim ve ek maaş zammı yapılacak mı?

    4/D'li kadroya geçen taşeron işçi ve kamu işçileri ek ödeme enflasyon farkı zammı var mı? Sorusu oldukça merak ediliyor. Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin en önemli beklentisi toplu iş sözleşmesi ile ek zam yapılması. Bu konuda açılan davalarda işçiler lehine kararlar alınması taşeron işçilerin beklentilerini artırdı. Peki Çalışma Bakanlığı bu konulara dair nasıl adımlar atacak? Detaylar takvim.com.tr'de yer almaktadır.

    TAŞERON İŞÇİLERİN TAMAMINA YÜZDELİK DİLİM İLE EK ZAM

    Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerin maaşları KHK ile kadroya alınmalarının ardından düzenlemeler yapılmıştı. Bu bağlamda işçiler yapılan bu düzenlemeler öncesinde maaşlarının asgari ücrete olan oranının belirlenmesini ve bu oran üzerinden güncel maaşlarının yeniden hesaplanmalarını talep etmişlerdi. Mahkemeler ise bu konuda işçilerin taleplerini haklı buldu.

    Bu konuda farklı kurumlarda çalışan taşeron işçiler benzer davalar kazandılar. Davaların işçilerin lehine olmasının ardından ise bazı işçi sendikaları, kendi sendika üyelerinin tamamı için yüzdelik dilim düzenlemesi olması için çalışmalar başlatmışlardı.

    TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ

    TÜM 4/D'Lİ İŞÇİLERE SAĞLANSIN TALEBİ

    Sendikaların bu adımının ardından ise taşeron işçiler bu düzenlemenin Çalışma Bakanlığı'nca yapılacak olan toplu iş sözleşmesinde ele alınmasını bu hakkın tüm 4/D'li işçilere sağlanmasını talep ettiler. (takvim.com.tr) Ancak Çalışma Bakanlığı bu konuda herhangi bir bilgi vermedi. Bakanlığın yüzdelik konusunda adım atıp atmayacağı veya toplu iş sözleşmesinde konuya ne yanıt vereceği bilinmiyor. İşçi sendikaları ise bu konuda düzenlemesi olması adına baskılarını artırıyor.

    TAŞERON İŞÇİLERİN TALEPLERİ

    4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin en önemli talepleri 2020 yılında maaşlarına bekledikleri oranlarda bir zam alabilmek. Bu taleplerini duyurmak adına çalışmalarda bulunan kamu işçilerinin zam talebinin yanında 3 farklı ana başlıkta düzenleme ve değişiklik önerileri bulunuyor. Bu düzenleme taleplerine dair detaylar ise başlıklar halinde şu şekilde;

    TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA ZAM VE KADRO HABERLERİ

    1-) Tayin Hakkı

    Kamuda çalışan taşeron işçiler 2020 yılı düzenlemelerinde tayin hakkı talep ediyorlar. Taşeron işçiler özellikle eşlerinin çalışması durumunda aile birliği kuramadıklarını (takvim.com.tr) dile getiriyorlar. Bu konuda açılan ve taşeron işçi lehine verilen kararları hatırlatan işçiler düzenlemenin en kısa zamanda uygulanmasını istiyorlar.

    2-) Ek Ödemelere Zam Talebi

    Taşeron işçiler maaşlarının dışında ayrıca bazı ek ödemeler alıyorlar. Dini bayramlarda ödenen ikramiyeler, Eylül ayında yapılan eğitim yardımı ödemesi gibi ödemelerin çok düşük rakamlarda olduğunu ifade eden taşeron işçiler bu konuda zam beklediklerini dile getiriyorlar.

    3-) Yüzdelik Dilim Düzenlemesi

    Çalışma Bakanlığı'ndan beklenen bi diğer düzenleme konusu yüzdelik dilim. Bu düzenleme adına açılan davaların çok olması nedeniyle tüm işçilere asgari ücrete göre yeniden maaş belirleme yapılması ve maaşların belirlenen fark oranında yükselmesi talep ediliyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi TİS öncesi 4/D'li taşeron işçilere yüzdelik dilim ve ek maaş zammı yapılacak mı?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri