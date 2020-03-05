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    • Ekonomi
    • 05.03.2020 10:10
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    • 05.03.2020 10:10
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    Son dakika: güne yükselişle başladı | 5 Mart 100 endeksi

    Son dakika haberine göre İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,55 artarak 112.504,56 puana yükseldi. Analistler, bugün Cumhurbaşkanı ile Başkanı arasında gerçekleştirilecek görüşmenin piyasaların odağında bulunduğunu bildirdi.

    Borsa güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 1.719,18 puan ve yüzde 1,55 değer kazanarak 112.504,56 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,88 ve holding endeksi yüzde 1,44 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,78 ile inşaat oldu.

    BIST 100 endeksi, dün gün içinde 113.000 sınırına kadar yükselmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,38 azalışla 110.785,38 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün Cumhurbaşkanı ile Başkanı arasında gerçekleştirilecek görüşmenin piyasaların odağında bulunduğunu bildirdi.

    Veri gündeminde ABD'nin fabrika siparişleri verisinin öne çıktığını dile getiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 üzerinde 113.400 ve 115.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini belirterek, 107.200'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.


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