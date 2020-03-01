4D'li Taşeron ve Kamu işçisi için 913 TL verilecek! İlave tediye ödeme tarihi ve miktarı ne kadar?

Kadroya geçen Taşeron ve Kamu işçisi ilave tediye alma tarihlerini ve ne kadar alacaklarını oldukça merak ediyor. Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine ikinci ilave tediye Ramazan Bayramı öncesi yapılacak. Her sene taşeron işçilere ilave tediye ödemesi yapılıyor. 13'er günlükten 4 taksit şeklinde işçilere toplamda 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılıyor. İkramiyeler , işçilere bir nebze de olsa ilaç gibi geliyor. 2020 yılı Ramazan ayı (Oruç ayı) 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak. 23 Mayıs günü Ramazan Bayramı Arefesi olacak. İşçilere ilave tediye ödemesi ise 22 Mayıs 2020 Cuma günü Ramazan Bayramı'ndan iki gün önce ödenecek.

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