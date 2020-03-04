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    • Ekonomi
    • 04.03.2020 17:08
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    • 04.03.2020 17:09
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    toki.gov.tr Melikgazi çekiliş sonuçları açıklandı! kura sonuçları isim listesi sorgula!

    Melikgazi kura sonuçları açıklandı. kura çekiliş sonuçları isim listesi toki.gov.tr adresinden duyuruldu. 2+1 ve 3+1 listelerini haberimizden sorgulayabilirsiniz. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Melikgazi ilçesinde 700 konut inşa edilecek. Konutların 490 tanesi 2+1 tipinde, 210 tanesi ise 3+1 tipinde olacak. TOKİ’nin resmi internet sitesi toki.gov.tr adresinden isim listesi duyuruldu. İşte ev sahibi olanların belli olduğu isim listesi...

    TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

    TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları isim listesi için gözler toki.gov.tr adresinde. TOKİ Melikgazi çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Ev sahibi olmak isteyen binlerce kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları yoğun şekilde araştırılıyor. TOKİ Melikgazi kura sonuçları isim listesinde isminizin yer alıp almadığını kontrol edebilir ve ev sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. Toplam 700 adet inşa edilecek konutların 490 tanesi 2+1 tipinde, 210 tanesi ise 3+1 tipinde olacak.

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    Haberler Ekonomi toki.gov.tr TOKİ Kayseri Melikgazi çekiliş sonuçları açıklandı! TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları isim listesi sorgula!
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